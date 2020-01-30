Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor - Son Dakika

Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde bulunan peynir pazarı yenileniyor.

Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde bulunan peynir pazarı yenileniyor.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazaryeri içerisinde başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında peynir pazarı yenileniyor.


Başkan Arı, Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte çalışmaları yerinde denetledi.


Arı, yapılan çalışmalarla günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini daha sağlıklı, temiz ve modern mekanlara taşımak istediklerini belirtti.

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaş, haksız yere yazılan cezayı iptal ettirmeyi başardı
Koku üzerine eve giden belediye ekipleri, 3 kamyon dolusu çöp çıkardı 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]