Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor - Son Dakika

Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, Pazar Yerinde yıllardır yaşanan sorunları ortadan kaldırarak burayı Nevşehir'e yakışır bir hale getireceklerini söyledi.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri ve pazar esnaflarının yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için Kapalı Pazar Yeri içerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları devam ediyor.


Belediye Başkanı Arı, çalışmaları yerinde görmek üzere Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte Kapalı Pazar Yeri içerisinde incelemelerde bulundu.


Pazar Yerinin açık otopark alanı ve sebze ve meyve satış bölümlerini gezen Arı, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Daha sonra Peynir Pazarı'nı gezen Arı, eski görüntüsü tamamen ortadan kaldırılarak içerisine yeni krom yumurta ve zeytin tezgahları ile soğutuculu peynir dolapları yerleştirilen alandaki diğer eksikliklerin de giderilmesi için talimat verdi.


Pazar Yerinde gerçekleştirilen çalışmalardaki katkılarından dolayı Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası yöneticilerine ve pazar esnafına teşekkür eden Başkan Arı, yapılan çalışmalarla birlikte günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini daha sağlıklı, temiz ve modern mekanlara taşımak istediklerini belirtti.


Bu konuda hem vatandaşlardan hem de esnaflardan gelen talep ve önerileri dikkate alarak bir çalışma başlattıklarını ifade eden Arı, Pazar Yerini Nevşehir'e yakışır bir hale getireceklerini vurguladı.


Arı, "Bu şehirde ne yaparsak halkımız için yapıyoruz. Kapalı Pazar Yeri içerisinde halkımızın yaşadığı sıkıntıları çözeceğimize dair söz verdik. Bunun için bir çalışma başlattık ve şu ana kadar birçok önemli problemi çözüme kavuşturduk. Amacımız, hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaktır. Bunun gayreti içerisindeyiz." dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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