Nevşehir Özel İdare ekipleri, ürünü tarlada kalan üreticiye yardımcı oldu - Son Dakika

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından mahsulü tarlada kalan pancar üreticisine iş makineleri ile destek verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kozaklı ilçesine bağlı köylerde pancar hasadı yapan çiftçilerin ürünleri, hafta sonunda etkili olan yağışın ardından tarlada kaldı.

Yolların çamurla kaplanması nedeniyle hasat edilen ürünü tarladan çıkarmakta güçlük çeken çiftçilere, bölgede yol çalışması yapan ekiplerce destek sağlandı.

İş makineleri ile tarlaya giren ekipler, pancarı traktörlere yükledi.

Açıklamada, "Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy, Karaova, Hasanlar ile Kozaklı ilçesine bağlı Küllüce ve Karahasanlı köylerinde yol yapım çalışması nedeniyle bulunmakta olan Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çiftçilerimize destek verilerek mahsullerin toplanmasına yardımcı olundu." ifadeleri kullanıldı.