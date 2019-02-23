Son Dakika Haberleri: Nevşehir Peribacalarında Yıkım Kararı Verilen 16 Yapıdan 12'si Yıkıldı

Nevşehir Peribacalarında Yıkım Kararı Verilen 16 Yapıdan 12'si Yıkıldı

35 dakika önce

Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı.

Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya'da peribacaları yanında inşa edilen ve yıkım kararı verilen 16 yapı arasında bulunan Göreme beldesindeki çay bahçesi yıkıldı. Bölgede şimdiye kadar otel inşaatı ile birlikte 12 yapı yıkılmış oldu.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 10'u daha önce yıkıldı. Göreme'de Aşk Vadisi mevkiinde bulunan çay bahçesi de bugün iş makinesiyle yıkıldı. Böylece peribacaları bölgesinde otel inşaatı ile birlikte toplam 12 yapı yıkılmış oldu. Kalan 4 yapının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi.

Öte yandan, Göreme'de esnaf ve turizmciler yıkımlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Esnaftan Aynur Dağyüksel, Göreme'de turizmin 1970'li yıllarda başladığını belirterek, "O zaman ev pansiyonculuğu ile turizm başlamış. Göreme'ye gelen misafirler evlerin odalarında ağırlanmıştır. 1980 ile 1990 yıllarında turizm hareketlenmiş, yöre halkı 2 bin- 3 bin yıllık kayalardan yapılmış ambar, samanlık ve ahırları restore ederek artan taleplere cevap vermeye çalışmıştır. Esnaf ve turizmcilerimiz, Türkiye ekonomisine vergisinden, istihdamına her alanda önemli katkılar yaparak, dünya turizm platformlarında Göreme'yi bir dünya markasına taşımıştır. Bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açtık" diye konuştu.

Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da yıkımla ilgili açıklamada bulundu.

NEVŞEHİR, (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:39 Kaynak: DHA

Göreme, Nevşehir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Peribacalarında Yıkım Kararı Verilen 16 Yapıdan 12'si Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]