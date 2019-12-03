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Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi, System.String[]

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde öğle yemeğinde bir araya geldi.


Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde Crowne Plaza Cappadocia Otelde bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Gümüşkent Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki kardeşlerimizle, hazirunumuzla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bir aradayız. Özel İnsanlar, insanlığın emanetidir. Tüm engelli kardeşlerimizi, özel insanlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz" dedi.


Crowne Plaza Cappadocia'da düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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