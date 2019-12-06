Nevşehir protokolü AA'nın

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Asiltürk, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başsavcı Şahin, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Şahin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Erol da haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarını, yaşamda Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.



TKDK İl Koordinatörü Asiltürk ise fotoğrafları inceledikten sonra Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.



AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Asiltürk, şunları kaydetti:



"Anadolu Ajansı yerel, ulusal ve uluslararası anlamda en önemli haber kaynağımız. Tüm gelişmeleri ve haberleri AA'dan takip etmeye çalışıyorum. Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinde de birbirinden güzel anlar yakalanmış. Bizim yüreğimiz, yetiştirilme tarzımız ve hayat felsefemiz açısından önem arz eden Mehmetçiğimizdir. Oradaki insanlarla askerimizin yaşadığı diyaloğu ölümsüzleştiren bir fotoğraf olması nedeniyle bu özellikle fotoğrafı seçtim. Bu fotoğraf, Türk milleti açısından da ciddi bir öneme sahip. Böyle anları bizlere yansıttığı için AA'nın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum."