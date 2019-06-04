Son Dakika Haberleri: Nevşehir protokolü bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir protokolü bayramlaştı

1 saat önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Nevşehir protokolü bayramlaştı, System.String[]
Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Hanım Konağında düzenlenen bayramlaşma programına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, NEVÜ Rektörü Mazhar Bağlı, Müdürü Mehmet Artunay, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmak için gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir protokolü bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]