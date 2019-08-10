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Nevşehir protokolü bayramlaştı

1 saat önce

Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Hanım Konağı bahçesinde gerçekleştirildi.

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Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi Hanım Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. Tören, Kurban Bayramının ilk gününde Nevşehir'in siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Bayramlaşma Törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vali yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, ilçe ve belde belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Nevşehir genelindeki siyasi partilerin temsilcileri, İş insanları, gazeteciler ve daire müdürleri katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, törende tüm katılımcılarla bayramlaşarak, bayramlarını tebrik etti.

Bayramların, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek günler olduğunu ifade eden Başkan Arı, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirilip ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşulduğu, küslerin barışıp kırgınlıkların sona erdiği ve hasretliklerin son bulduğu bir bayramı, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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