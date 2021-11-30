Nevşehir protokolü NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile protokol üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Becel, beraberindeki heyetle bu eğitim sezonunda hizmete giren fakülte binasındaki birimleri gezdi.

Konuklarına fakülte ile ilgili bilgi veren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, şehrin sağlık alanında önemli talepleri arasında yer alan Diş Hekimliği Fakültesini açmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aktekin, ileri ki dönemlerde Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile uygulamalı olarak halka hizmet vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren de halk sağlığına yönelik katkı sunmak için yaptıkları planlama ve ihtiyaç tespitleri hakkında bilgi verdi.