Nevşehir Sağlık Müdürü: Vatandaşlarımız 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar - Son Dakika

NEVŞEHİR İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, aşılama konusunda bazı vatandaşların tereddüt yaşadığını belirterek, "Halkımızda şöyle bir şey var; 'Bu aşının yan etkileri çokmuş, biz bu aşıyı olmasak mı ?' diyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle 'aşı olmasak' diye bir tereddüde kapılmasınlar. Eğer biz bu aşıyı olmazsak bu pandemiyi kesinlikle aşamayız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, düzenlediği basın toplantısında pandemi döneminde yapılan aşılama çalışmalarına değindi. Vatandaşların aşılandığını belirten Ünlübay, " Sağlık Bakanlığı'nın talimatları gereği yoğun bir aşılama periyoduna girdik. Allah'ın izni ile bu pandemi sürecinde aşılamayı tamamlayıp, bu yasaklardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bu süreç her kesimi etkiledi. Sağlık personeli yoğun bir mesai harcadı ve halende bu çabayı sürdürüyoruz. Şu an ki temel hedefimiz yoğun bir aşılama yapmak" diye konuştu.