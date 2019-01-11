Son Dakika Haberleri: Nevşehir Şehir Merkezinde Kar Temizleme Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Nevşehir Şehir Merkezinde Kar Temizleme Çalışmaları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Nevşehir şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları havadan görüntülendi Nevşehir'de 24 saat süren kar temizliği sona erdiNEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde başlatılan şehir merkezindeki kar temizleme çalışmaları, gece boyunca gerçekleştirilen...

Nevşehir şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları havadan görüntülendi
Nevşehir'de 24 saat süren kar temizliği sona erdi

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde başlatılan şehir merkezindeki kar temizleme çalışmaları, gece boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından sona erdi.
Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar, Atatürk Bulvarı üzerinde başlatılarak Borsa Kavşağı'na kadar tamamlanmıştı.
Öğleden sonra da Nevşehir Belediyesi ekipleri şehir içi trafiğinin rahat ve güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının yanı sıra, kaldırımların tamamen kardan temizlenmesine yönelik çalışmalarına Milli İrade Caddesi, Saatçi Sinan Hoca Caddesi ve Osmanlı Caddesi'ni de kapsayan şekilde gerçekleştirildi.
Nevşehir Belediyesi'nin araç filosundaki tüm iş makinelerinin katıldığı kar temizliği çalışmalarında, kaldırımlarda biriken kar yığınları Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipler kepçe ve greyderler yardımıyla da toplanan kar yığınlarını kamyon ve traktörlerle tarım alanlarına ve boş arazilere taşıdı.
Gece boyunca da devam eden çalışmalarda Pazaryeri civarı, Fişekçi Camii önü, Camii Kebir Caddesi, Keçeciler Caddesi, Belediye Caddesi ve Lale Caddesindeki kar yığınları temizlenerek şehir içerisindeki kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Sabah, Nevşehir, Güncel
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