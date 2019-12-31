Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmaritsiz Sokaklar" kampanyasına katılarak en fazla izmarit toplayanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Nevşehir sokaklarında en çok izmarit toplayanlar ödüllendirildi, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmaritsiz Sokaklar" kampanyasına katılarak en fazla izmarit toplayanlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Topuzluhan Sosyal Tesislerindeki programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için gerçekleştirdikleri kampanya ile her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Nevşehir'in tüm Türkiye'nin hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını kaydeden Arı, bu amaçla düzenlenen kampanyalara katılarak çevre temizliği konusunda hassasiyet gösterenlere teşekkür etti.


Konuşmasının ardından Arı, sokaklardan en çok sigara izmarit toplayanlardan bir kişiye çeyrek altın, 5 kişiye Nevşehir Belediyespor forması, 5 kişiye kitap ve 5 kişiye sinema bileti hediye etti.

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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