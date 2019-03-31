Son Dakika Haberleri: Nevşehir Son

Nevşehir Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 217Toplam Seçmen : 70.906Açılan Sandık : 77Açılan Sandık Oranı : % 35,48Kullanılan Oy : 19.973Geçerli Oy : 19.486Katılım Oranı : % 28,17PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRASİM ARI% 48,859.519MHPFİLİZ KILIÇ% 35,426.902İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 11,632.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 217
Toplam Seçmen : 70.906
Açılan Sandık : 77
Açılan Sandık Oranı : % 35,48
Kullanılan Oy : 19.973
Geçerli Oy : 19.486
Katılım Oranı : % 28,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRASİM ARI% 48,859.519
MHPFİLİZ KILIÇ% 35,426.902
İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 11,632.266
SAADET PARTİSİİSMET FATİH TERZİOĞLU% 1,52297
DİĞER% 1,35264
BBPAHMET BİLGİLİ% 0,99193
DSPBEKİR KENDİR% 0,1428
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0815
BTPABDURRAHMAN ÇAVUŞ% 0,012
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 59,811.996
MHPFATİH ÖZDOĞAN% 39,771.327
SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,3913
BTPMUHAMMED HAYDAR ÖZDEMİR% 0,031
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 45,45
Katılım Oranı : % 88,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 38,921.547
AK PARTİŞABAN TOPUZ% 29,811.185
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 29,641.178
DİĞER% 1,1345
SAADET PARTİSİNOMAN DEMİRCİOĞLU% 0,416
TKPYELİZ KARACA% 0,14
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 26,92
Katılım Oranı : % 91,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 47,51867
CHPMUSTAFA ERDEM% 41,21752
MHPGÜLTEKİN OĞUZ% 10,25187
SAADET PARTİSİFEYZULLAH ERDEM% 0,9317
BTPMİNE İPEKER% 0,112
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 87,1
Katılım Oranı : % 83,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 48,283.165
İYİ PARTİVAHDİ ARISOY% 38,582.529
MHPŞENGEZER KÜRK% 12787
SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖDEMİŞ% 1,0569
DİĞER% 0,096
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 52,38
Katılım Oranı : % 90,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAKİF KABUKCUOĞLU% 41,71999
MHPCELALETTİN GÜVEN% 36,99886
CHPBÜLENT ÖCAL% 19,96478
SAADET PARTİSİGÜNAY ÖZCAN% 0,7117
DİĞER% 0,6315
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 35,48
Katılım Oranı : % 82,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRASİM ARI% 48,859.519
MHPFİLİZ KILIÇ% 35,426.902
İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 11,632.266
SAADET PARTİSİİSMET FATİH TERZİOĞLU% 1,52297
DİĞER% 1,35264
BBPAHMET BİLGİLİ% 0,99193
DSPBEKİR KENDİR% 0,1428
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0815
BTPABDURRAHMAN ÇAVUŞ% 0,012
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 47,06
Katılım Oranı : % 84,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AKTÜRK% 50,383.208
CHPBEKİR ÖDEMİŞ% 38,312.439
MHPHASAN ERDOĞAN% 11,28718
DİĞER% 0,032

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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