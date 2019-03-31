Nevşehir Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 217Toplam Seçmen : 70.906Açılan Sandık : 77Açılan Sandık Oranı : % 35,48Kullanılan Oy : 19.973Geçerli Oy : 19.486Katılım Oranı : % 28,17PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRASİM ARI% 48,859.519MHPFİLİZ KILIÇ% 35,426.902İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 11,632.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|217
|Toplam Seçmen
| :
|70.906
|Açılan Sandık
| :
|77
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35,48
|Kullanılan Oy
| :
|19.973
|Geçerli Oy
| :
|19.486
|Katılım Oranı
| :
|% 28,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RASİM ARI
|% 48,85
|9.519
|MHP
|FİLİZ KILIÇ
|% 35,42
|6.902
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖZKAN
|% 11,63
|2.266
|SAADET PARTİSİ
|İSMET FATİH TERZİOĞLU
|% 1,52
|297
|DİĞER
|% 1,35
|264
|BBP
|AHMET BİLGİLİ
|% 0,99
|193
|DSP
|BEKİR KENDİR
|% 0,14
|28
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,08
|15
|BTP
|ABDURRAHMAN ÇAVUŞ
|% 0,01
|2
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ACIGÖL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 59,81
|1.996
|MHP
|FATİH ÖZDOĞAN
|% 39,77
|1.327
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,39
|13
|BTP
|MUHAMMED HAYDAR ÖZDEMİR
|% 0,03
|1
AVANOS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,45
|Katılım Oranı
| :
|% 88,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 38,92
|1.547
|AK PARTİ
|ŞABAN TOPUZ
|% 29,81
|1.185
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 29,64
|1.178
|DİĞER
|% 1,13
|45
|SAADET PARTİSİ
|NOMAN DEMİRCİOĞLU
|% 0,4
|16
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,1
|4
DERİNKUYU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 26,92
|Katılım Oranı
| :
|% 91,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 47,51
|867
|CHP
|MUSTAFA ERDEM
|% 41,21
|752
|MHP
|GÜLTEKİN OĞUZ
|% 10,25
|187
|SAADET PARTİSİ
|FEYZULLAH ERDEM
|% 0,93
|17
|BTP
|MİNE İPEKER
|% 0,11
|2
GÜLŞEHİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,1
|Katılım Oranı
| :
|% 83,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 48,28
|3.165
|İYİ PARTİ
|VAHDİ ARISOY
|% 38,58
|2.529
|MHP
|ŞENGEZER KÜRK
|% 12
|787
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖDEMİŞ
|% 1,05
|69
|DİĞER
|% 0,09
|6
HACIBEKTAŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
KOZAKLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 52,38
|Katılım Oranı
| :
|% 90,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AKİF KABUKCUOĞLU
|% 41,71
|999
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 36,99
|886
|CHP
|BÜLENT ÖCAL
|% 19,96
|478
|SAADET PARTİSİ
|GÜNAY ÖZCAN
|% 0,71
|17
|DİĞER
|% 0,63
|15
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 35,48
|Katılım Oranı
| :
|% 82,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RASİM ARI
|% 48,85
|9.519
|MHP
|FİLİZ KILIÇ
|% 35,42
|6.902
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖZKAN
|% 11,63
|2.266
|SAADET PARTİSİ
|İSMET FATİH TERZİOĞLU
|% 1,52
|297
|DİĞER
|% 1,35
|264
|BBP
|AHMET BİLGİLİ
|% 0,99
|193
|DSP
|BEKİR KENDİR
|% 0,14
|28
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,08
|15
|BTP
|ABDURRAHMAN ÇAVUŞ
|% 0,01
|2
ÜRGÜP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,06
|Katılım Oranı
| :
|% 84,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AKTÜRK
|% 50,38
|3.208
|CHP
|BEKİR ÖDEMİŞ
|% 38,31
|2.439
|MHP
|HASAN ERDOĞAN
|% 11,28
|718
|DİĞER
|% 0,03
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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