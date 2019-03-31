Nevşehir Son
37 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 217Toplam Seçmen : 70.906Açılan Sandık : 197Açılan Sandık Oranı : % 90,78Kullanılan Oy : 53.420Geçerli Oy : 52.202Katılım Oranı : % 83,25PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRASİM ARI% 51,6626.969MHPFİLİZ KILIÇ% 34,6518.087İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 10,465.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|217
|Toplam Seçmen
| :
|70.906
|Açılan Sandık
| :
|197
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,78
|Kullanılan Oy
| :
|53.420
|Geçerli Oy
| :
|52.202
|Katılım Oranı
| :
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RASİM ARI
|% 51,66
|26.969
|MHP
|FİLİZ KILIÇ
|% 34,65
|18.087
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÖZKAN
|% 10,46
|5.459
|SAADET PARTİSİ
|İSMET FATİH TERZİOĞLU
|% 1,4
|730
|BBP
|AHMET BİLGİLİ
|% 0,86
|448
|DİĞER
|% 0,75
|392
|DSP
|BEKİR KENDİR
|% 0,12
|61
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,08
|44
|BTP
|ABDURRAHMAN ÇAVUŞ
|% 0,02
|12
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ACIGÖL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 59,81
|1.996
|MHP
|FATİH ÖZDOĞAN
|% 39,77
|1.327
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,39
|13
|BTP
|MUHAMMED HAYDAR ÖZDEMİR
|% 0,03
|1
AVANOS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96,97
|Katılım Oranı
| :
|% 87,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 39,17
|3.319
|AK PARTİ
|ŞABAN TOPUZ
|% 31,38
|2.659
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 27,82
|2.357
|DİĞER
|% 0,66
|56
|SAADET PARTİSİ
|NOMAN DEMİRCİOĞLU
|% 0,64
|54
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,18
|15
|BTP
|NAKİ DEMİR
|% 0,15
|13
DERİNKUYU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96,15
|Katılım Oranı
| :
|% 91,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 45,93
|2.955
|CHP
|MUSTAFA ERDEM
|% 41,36
|2.661
|MHP
|GÜLTEKİN OĞUZ
|% 11,22
|722
|SAADET PARTİSİ
|FEYZULLAH ERDEM
|% 1,43
|92
|BTP
|MİNE İPEKER
|% 0,06
|4
GÜLŞEHİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 48,57
|3.644
|İYİ PARTİ
|VAHDİ ARISOY
|% 38,36
|2.878
|MHP
|ŞENGEZER KÜRK
|% 11,93
|895
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖDEMİŞ
|% 1,07
|80
|DİĞER
|% 0,08
|6
HACIBEKTAŞ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 83,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 35,09
|1.113
|ALİ EĞER
|ALİ EĞER
|% 12,77
|405
|TKP
|ALİ HAYDAR CAN SÜMER
|% 12,26
|389
|DSP
|RECAİ AKSU
|% 11,13
|353
|ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU
|ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU
|% 8,26
|262
|AK PARTİ
|ŞENAY GÖK
|% 8,1
|257
|DİĞER
|% 4,73
|150
|ALİ CEMAL HÜSNÜGİL
|ALİ CEMAL HÜSNÜGİL
|% 4,45
|141
|MHP
|ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ
|% 2,49
|79
|FUNDA SIROĞLU KAYA
|FUNDA SIROĞLU KAYA
|% 0,57
|18
|BTP
|SÜLEYMAN ÇETİN
|% 0,13
|4
|SAADET PARTİSİ
|NADİR DOĞAN
|% 0,03
|1
KOZAKLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AKİF KABUKCUOĞLU
|% 43,61
|1.354
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 35,39
|1.099
|CHP
|BÜLENT ÖCAL
|% 19,77
|614
|SAADET PARTİSİ
|GÜNAY ÖZCAN
|% 0,84
|26
|DİĞER
|% 0,39
|12
ÜRGÜP
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 84,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AKTÜRK
|% 46,9
|6.278
|CHP
|BEKİR ÖDEMİŞ
|% 39,22
|5.250
|MHP
|HASAN ERDOĞAN
|% 13,68
|1.831
|SAADET PARTİSİ
|DOĞAN AK
|% 0,16
|22
|DİĞER
|% 0,02
|3
|BTP
|AHMET BÜYÜKGÖNCÜ
|% 0,01
|2
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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