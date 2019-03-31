Son Dakika Haberleri: Nevşehir Son

Nevşehir Son

37 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 217Toplam Seçmen : 70.906Açılan Sandık : 197Açılan Sandık Oranı : % 90,78Kullanılan Oy : 53.420Geçerli Oy : 52.202Katılım Oranı : % 83,25PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİRASİM ARI% 51,6626.969MHPFİLİZ KILIÇ% 34,6518.087İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 10,465.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 217
Toplam Seçmen : 70.906
Açılan Sandık : 197
Açılan Sandık Oranı : % 90,78
Kullanılan Oy : 53.420
Geçerli Oy : 52.202
Katılım Oranı : % 83,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRASİM ARI% 51,6626.969
MHPFİLİZ KILIÇ% 34,6518.087
İYİ PARTİMEHMET ÖZKAN% 10,465.459
SAADET PARTİSİİSMET FATİH TERZİOĞLU% 1,4730
BBPAHMET BİLGİLİ% 0,86448
DİĞER% 0,75392
DSPBEKİR KENDİR% 0,1261
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0844
BTPABDURRAHMAN ÇAVUŞ% 0,0212
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 59,811.996
MHPFATİH ÖZDOĞAN% 39,771.327
SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,3913
BTPMUHAMMED HAYDAR ÖZDEMİR% 0,031
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 87,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 39,173.319
AK PARTİŞABAN TOPUZ% 31,382.659
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 27,822.357
DİĞER% 0,6656
SAADET PARTİSİNOMAN DEMİRCİOĞLU% 0,6454
TKPYELİZ KARACA% 0,1815
BTPNAKİ DEMİR% 0,1513
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 96,15
Katılım Oranı : % 91,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 45,932.955
CHPMUSTAFA ERDEM% 41,362.661
MHPGÜLTEKİN OĞUZ% 11,22722
SAADET PARTİSİFEYZULLAH ERDEM% 1,4392
BTPMİNE İPEKER% 0,064
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 48,573.644
İYİ PARTİVAHDİ ARISOY% 38,362.878
MHPŞENGEZER KÜRK% 11,93895
SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÖDEMİŞ% 1,0780
DİĞER% 0,086
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 35,091.113
ALİ EĞERALİ EĞER% 12,77405
TKPALİ HAYDAR CAN SÜMER% 12,26389
DSPRECAİ AKSU% 11,13353
ALİ RIZA SELMANPAKOĞLUALİ RIZA SELMANPAKOĞLU% 8,26262
AK PARTİŞENAY GÖK% 8,1257
DİĞER% 4,73150
ALİ CEMAL HÜSNÜGİLALİ CEMAL HÜSNÜGİL% 4,45141
MHPÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ% 2,4979
FUNDA SIROĞLU KAYAFUNDA SIROĞLU KAYA% 0,5718
BTPSÜLEYMAN ÇETİN% 0,134
SAADET PARTİSİNADİR DOĞAN% 0,031
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 90,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAKİF KABUKCUOĞLU% 43,611.354
MHPCELALETTİN GÜVEN% 35,391.099
CHPBÜLENT ÖCAL% 19,77614
SAADET PARTİSİGÜNAY ÖZCAN% 0,8426
DİĞER% 0,3912
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AKTÜRK% 46,96.278
CHPBEKİR ÖDEMİŞ% 39,225.250
MHPHASAN ERDOĞAN% 13,681.831
SAADET PARTİSİDOĞAN AK% 0,1622
DİĞER% 0,023
BTPAHMET BÜYÜKGÖNCÜ% 0,012

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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