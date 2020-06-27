NEVŞEHİR Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı - Son Dakika

NEVŞEHİR Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı

Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadıNEVŞEHİR'de sürücü belgesi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmek isteyen engelli aday, sınav salonuna alınmadı.

Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı

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NEVŞEHİR'de sürücü belgesi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmek isteyen engelli aday, sınav salonuna alınmadı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde sınava giren adaylar, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula geldi. Okulun önünde sınav saatini bekleyen öğrenciler ve ailelerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri dikkat çekti. Okul önünde anne ve babalarıyla birlikte sınav evraklarını son kez kontrol eden öğrenciler, daha sonra tek sıra halinde okula alındı. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek, evrakları ve üzerleri kontrol edilen öğrenciler, sınıflara geçti.

KİMLİK KARTI OLMADIĞI İÇİN SINAVA ALINMADI

Sınava sürücü belgesi ile sınava girmek isteyen bedensel engelli ismi öğrenilemeyen genç kadın, kimlik kartı olmadığı için görevliler tarafından salona alınmadı. Görevliler sınava katılmak isteyen genç kadının nüfus cüzdanının olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine engelli aday, koltuk değnekleriyle okuldan ayrıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı - Son Dakika

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