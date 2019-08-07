NEVŞEHİR Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildi
1 saat önce
Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildiNEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıla ait olan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:50 Kaynak: DHA
Tarihi kilisenin duvarları sprey boya ile tahrip edildi
NEVŞEHİR'in Derinkuyu
ilçesinde 19'uncu yüzyıla ait olan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı. Nevşehir
'in Derinkuyu ilçesinde, 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan Aziz Theodoros Trion Kilisesi, halk arasında 'Üzümlü
Kilise' olarak biliniyor. Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü açık olan kilise Bahar Ayini'ne ev sahipliği yapıyor. Bu ayine Fener Rum Patriği Bartemelos da katılıyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi kilise binasının taş duvarları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılarak tahrip edildi. Duvarlara, 'Yeniden çıkıp gelsen, ya istiklal ya ölüm desen', 'Sağa sola bakma ben varım de yürü', 'seni seviyorum şeklinde yazılar yazıldı.
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