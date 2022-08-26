NTSO Başkanı Parmaksız, gazetecilerle bir araya geldi

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, düzenlediği basın toplantısında, görev süreci boyunca kent ekonomisine kazandırdığı hizmet ve yatırımları anlattı.

NTSO Toplantı Salonunda kentteki gazetecilerle bir araya gelen Parmaksız, 1 Ekim 2022'de gerçekleştirilecek NTSO Olağan Genel Kurulu'nda bir kez daha göreve talip olduğunu belirtti.

İlk kez 1999 yılında NTSO Başkanlığına seçildiğini kaydeden Parmaksız, 5 dönemde yaptığı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Parmaksız, 2022 yılı itibarıyla 31 meslek komitesinde 171 meslek komite üyesi, 70 meclis üyesi, 11 yönetim kurulu üyesi bulunan NTSO'nun üye sayısının 5 bini aştığını aktardı.

Pandemi döneminde değişen çalışma koşullarına hızlı adapte olarak hizmetlerin aksamadan sürdürüldüğünü ifade eden Parmaksız, "Pandemi sürecinde, teknolojimizi geliştirerek faaliyetlerimize devam ettik. Hızlı biçimde online belge ve danışmanlık ile temassız ihracat hizmetine geçiş yaptık. 7 gün 24 saat ihracat belge onayı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz." dedi.

NTSO üyelerine çeşitli alanlarda sürekli hizmet sunulduğunu dile getiren Parmaksız, görevi boyunca, lobi çalışmaları yürüterek Nevşehir'in kazanımlarını artırdıklarını, kente üniversite kurulmasından turizm alanında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine kadar birçok konuda gösterdikleri gayretin karşılığının vatandaşça görüldüğünü dile getirdi.