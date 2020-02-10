Nevşehir, Türkiye'nin en modern peynir pazarlarından birine kavuştu - Son Dakika
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Nevşehir, Türkiye'nin en modern peynir pazarlarından birine kavuştu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapalı Pazar Yeri içerisinde iyileştirme çalışmaları tamamlanan Peynir Pazarı yeniden hizmete girdi.

Nevşehir, Türkiye'nin en modern peynir pazarlarından birine kavuştu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi öncülüğünde Kapalı Pazar Yeri içerisinde iyileştirme çalışmaları tamamlanan Peynir Pazarı yeniden hizmete girdi. Nevşehirli vatandaşlara daha sağlıklı ve modern bir ortamda alışveriş imkanı sunan Pazar, düzenlenen törenle açıldı.


Nevşehirli vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri ve pazar esnaflarının yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için Kapalı Pazar Yeri içerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde yapımı tamamlanan Peynir Pazarı ve Şarküterinin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.


Burada konuşan Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan çalışmalarla peynir pazarının eski görüntüsünün tamamen ortadan kaldırılarak modern bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.


Yenilenen Peynir Pazarı içerisine yeni krom yumurta ve zeytin tezgahları ile soğutuculu peynir dolapları yerleştirildiğini ifade eden Özmen, desteklerinden dolayı tüm pazar esnafları adına Başkan Arı'ya teşekkür etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı ise, peynirinden tereyağına, yoğurdundan yumurtasına, balından pekmezine gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde muhafaza edildiği, soğuk dolaplardan sıcak satışların yapılacağı pazarın Nevşehir halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


Yapılan çalışmalarla birlikte günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini daha sağlıklı, temiz ve modern mekanlara taşımak istediklerini belirten Arı, "Pazar yerimiz içerisindeki bu bölümün kötü durumda olduğunu gözlemlemiştik. Oda yöneticileri ile seçimlerden önce yaptığım görüşmede burayı en kısa sürede iyileştireceğimizin sözünü vermiştim. 'Bir hayalimiz var' diyerek çıktığımız yolculukta bu şehrin her bir noktasını güzelleştirmeyi amaçladık. Bu çalışmamızda onlardan bir tanesi. Küçük bir detay ama oldukça kıymetli. Sağlık açısından da son derece önemli. Pazar yerimizin diğer eksikliklerini de giderek burayı daha modern bir hale getireceğiz. Desteklerinden dolayı tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Peynir Pazarı yapılan dua ile birlikte hizmete açıldı.


Açılışın Ardından Belediye Başkanı Arı ve beraberindeki protokol üyeleri, Pazar içerisindeki işyerlerini gezdi.


Açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, Belediye Başkan Yardımcıları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, daire müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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