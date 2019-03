Nevşehir, Türkiye'nin Model Aldığı Şehir Olacak"

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, "Heyecanla hayal kuranlar iş üretir. Biz bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. Nevşehir'i Türkiye'nin model aldığı bir şehir haline getireceğiz." dedi.



Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hayata geçirmeyi hedefledikleri 5 ana başlık altındaki 50 projeyi açıkladı.





Arı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler manifestosundan ilham alarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere, kentin tüm bireyleri için çözüm bekleyen sorunları ortadan kaldırmak için projeler ürettiklerini belirtti.



Projelerinin, "Yenilenen şehir", "Turizm şehri", "Daha sağlıklı ve çevreci şehir", "Kültür, sanat ve sporun merkezi şehir" ile "Sanayi ve ticaretin merkezi şehir" başlıkları altında olduğunu aktaran Arı, Nevşehir'i daha yaşanılabilir ve müreffeh bir kent haline getirebilmek için gayret göstereceklerini vurguladı.



Arı, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanı seçildiği takdirde gönül belediyeciliği anlayışı çerçevesinde mütevazi hizmet insanı olma çabasında olacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bu şehirde ekonomik ve siyasal ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz. Bizim için zengin ile fakir arasında hiçbir fark yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz gönüller yapmaya geldik, bize ön yargılı davranan kardeşlerimizin ön yargılı olması bizim hatamızdır. Her kardeşimizin ön yargısını ortadan kaldırmak için gönül köprüsü kuracağız. Başka bir siyasi partiye oy veren kardeşlerimize bir ayrım yapmayacağız. Bu şehrin her bir ferdinin belediye başkanı olacağız. En önemlisi de sizlerin oylarıyla belediye başkanı olduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız."



10 bin kişi kapasiteli modern bir stadyum ile gençlerin spora yönelmesini teşvik amacıyla spor akademilerini hayata geçireceklerini anlatan Arı, Nevşehir'i hak ettiği değere taşıyacaklarını kaydetti.



"Heyecanla hayal kuranlar iş üretir"



İlk etapta hizmete sunmayı planladıkları 50 projenin tüm detaylarını vatandaşlarla paylaşan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bilmenizi isterim ki bu projeler sadece başlangıç. İçimizde öyle bir aşk, sevda ve hayal var ki biz bu hayali 1 Nisan'dan itibaren sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Heyecanla hayal kuranlar iş üretir. Biz bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. Nevşehir'i Türkiye'nin model aldığı bir şehir haline getireceğiz. 300 bin metrekare alanda başlatacağımız kentsel dönüşüm projesinde tescilli kültür varlıklarını yeniden imar ederken, şehri metruk yapılardan ve girilemeyen sokaklardan arındıracağız. Modern bir şehir merkezi inşa edeceğiz. Nevşehir Kalesi'ne çıkan bir turist kenti keyifle dolaşacak, 4 kattan fazla bina yapımına müsaade edilemeyecek, Türkiye'nin örnek kentsel dönüşümüne hazır olun. Turistlerin rahat dolaşımını sağlamak için hafif raylı sistem inşa edeceğiz. Alt ve üstyapı modernizasyonunu sağlayacak yaya dostu alt ve üst geçitler ile akıllı yeraltı otoparkları oluşturacağız. Şehirlerin en büyük sorunlarından birisi sokak hayvanlarıdır. Nevşehir'de kuracağımız hayvan kasabası sayesinde sokak hayvanları konusuna çözüm üretiyoruz. Bu kapsamda Kapadokya Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 2 milyon lira desteğin sözünü aldık."



Arı, 7 yıldızlı çadır otel, turistlere yönelik teleferik güzergahı, uluslararası festivaller ile her yıl milyonlarca turist alan bölgenin fuar ve kongre merkezi haline gelebilmesi için hazırlanan projelerin detayları hakkında bilgi verdi.



Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da "31 Mart seçimleri çok farklı bir öneme sahip. Girilmedik ev, iş yeri bırakmayacak şekilde çalışmamız lazım. Çünkü karşımızda birleşmiş olanlar sadece bir yerel seçim havasında bunu yapmıyorlar. Bu seçimin üzerine parti anlamında çabalayanların farkındayız. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini unutmadan seçim çalışmasını sürdürmek gerekmektedir." diye konuştu.



Şarkıcı Kürşat'ın, bestelediği "Seni başkan yapacağız Rasim Arı" adlı seçim şarkısını seslendirdiği programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, partinin il ve ilçe yöneticileri, belediye ve il genel meclisi adayları, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

