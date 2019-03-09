Nevşehir Ülkü Ocakları Binası Açılışı Yapıldı

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından başlatılan kampanya sonrasında aradan geçen bir yılın ardından Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yeni binasını kavuştu.

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından başlatılan kampanya sonrasında aradan geçen bir yılın ardından Ülkü Ocakları İl Başkanlığı yeni binasını kavuştu.



Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından satın alınan Ülkü Ocakları binasının açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış programı sayı duruşu ve İstiklal Maşrı'nın okunmasıyla başlarken MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç burada yaptığı konuşmada Ülkü Ocaklarının yeni mekanında geleceğimizin gençlerini yetiştireceğimize yürekten inanıyorum dedi. Kılıç, "Değerli gönüldaşlarım, hemşerilerim, Ülkü Ocaklarımızın yeni binasının önce şehrimize sonra vatana millete bütün gençliğimize hayırlı olsun diliyorum. Ben bundan sonra yeni mekanda geleceğimizin gençlerini yetiştireceğimize yürekten inanıyorum. Halkımızın da büyük destekleri sayesinde alınan yeni binamıza destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.



MHP İl Başkanı İlhan Kaya'da yaptığı konuşmada, "Milli ülkülerin sancakları olan Ülkü Ocakları, sonuçta Nevşehir'de de hizmet binasını a almış bulunmaktadır. Binanın alımında başta Ocak Başkanımız Ali Türker olmak üzere, yönetimine ve hemşerilerimize teşekkür ederim. İnşallah burada yetişecek olan genç nesiller Nevşehir'in geleceğine damga vuracaktır. Türk İslam çerçevesinde yetiştirilecek gençler partimize katkı sağlayacaktır. Ocak binamız hayırlı olsun" diye konuştu.



MHP MYK üyesi Mehmet Varol'da yaptığı konuşmada bu binayı Ülkü Ocaklarına kazandıran Ocak Başkanımız Ali Türker ve yönetimine teşekkür ederim dedi. Varol, Yaklaşık 50 yıllık bir ömür ve bugün geldiğimiz nokta budur. Bugün burada aramızda bulunan tüm Ocak Başkanlarımıza ve birçok kardeşimden Allah razı olsun. Burada özellikle şeref misafirimiz Afrin Gazimi Zeki Didinmez kardeşimize hoş geldin diyorum. Bu milletin bu ülkenin beka problemi yok diyenlerin nişanesidir. Buraya gelen gazilerimiz, şehitlerimiz Türkiye'nin beka problemine şahittir. Türkiye'nin beka problemi vardır. ve bunu en iyi anlayan en yaşayan MHP ve Ülkü Ocaklarıdır. Bu binanın bu eserine ortaya gelmesinde en büyük pay sahibi olan Ali Türker kardeşime ve yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



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Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ise açılış öncesinde yaptığı konuşmada Türk milliyetçiliğinin başarısı ilimde, irfanda, fende gelecekte başarı sağlamasıdır dedi. Türker, "Yaklaşık bir yıl önce bir amaç güderek Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığına mülk edinmek istedik. Cenabı Allah bizlerin gayreti sizlerin özverisiyle Cenabı Allah bunu nasip oldu. Bu başarı Türk milliyetçiliği yeşersin diye yapanlarıdır. Bu kutlu dava bizim inançlarımıza göre 10 yıllık, 20 yıllık hatta 50 yıllık bir dava değil Hz. İbrahim'in, Peygamber Efendimizin davasıdır. Bu davanın uğrunda biz bu yaptığımızı başarı saymıyor bundan sonra ki yapacaklarımızı ve bu kutlu ocakta yetişecek gençlerin Peygamberimizin izinde mazlumun yanında gerektiğinde Yunus gibi zalime karşı yavuz gibi olmasıyla başarı geleceğine inanıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim gayemiz mülk edinmekti bunu başardık. Ama Türk milliyetçiliğinin asıl başarısı vur de vuralım ölde ölelim diyen o yiğitlerin ilimde irfanda, fende gelecekte başarı sağlamsıdır" dedi.



Yaklaşık 1 yıl önce Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında Gazi düşen Zeki Didinmez ise burada yaptığı konuşmada, "Ben sol bacağımı Afrin'de düzenlenen operasyonda ülkemiz için verdim. Siz Nevşehirliler beni bu süreçte asla yalnız bırakmadınız. Beni de bir evladınız bir kardeşiniz olarak görürseniz beni çok mutlu edersiniz. Benim hakkım tüm Nevşehir'e ve Türkiye'ye helal olsun sizlerde bana haklarınızı helal edin. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.



Aferin Gazisi Didinmez'den duygu dolu konuşma



Zeki Didinmez, Bu mutlu gününüzde bu güzel günlerde sizin yanınızda olmak istedi. Bir sen önce Afrin'de sol bacağımı bu devlet için vatan için verdim. Bu bayrağa rengini veren bir kardeşiniz olarak sizlerin bir kardeşi evladı olarak buradan bu konuşmayı yapıyorum. Siz Nevşehirli gazi olduğum zaman beni hiç yalnız bırakmadınız sizlerden Allah razı olsun. Bende de bir evladınız olarak bir kardeşiniz olarak görürseniz beni mutlu edersiniz. Benim hakkım Nevşehir'e ve Türkiye'ye helal olsun sizlerde hakkınızı helal ederseniz beni mutlu edersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Ülkü Ocak binamız Nevşehir'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Nevşehir Ülkü Ocakları binasının açılışı konuşmaların ardından dualar eşliğinde yapıldı. Ülkü Ocakları binasının açılış törenine, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP MYK üyesi Mehmet Varol, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NEVŞEHİR

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