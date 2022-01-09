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Nevşehir Valiliği'nden 'Suriyeli 3 kişinin ellerinde sopalarla dolaşması' açıklaması - Son Dakika

Nevşehir Valiliği'nden 'Suriyeli 3 kişinin ellerinde sopalarla dolaşması' açıklaması

09.01.2022 15:20
Nevşehir Valiliği'nden 'Suriyeli 3 kişinin ellerinde sopalarla dolaşması' açıklaması

NEVŞEHİR'de ellerinde sopa ile sokakta yürüyen Suriye uyruklu 3 kişinin görüntüsü tepkilere neden oldu.

NEVŞEHİR'de ellerinde sopa ile sokakta yürüyen Suriye uyruklu 3 kişinin görüntüsü tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Nevşehir'de akşam saatlerinde ellerinde sopalarla yürüyen Suriye uyruklu 3 kişinin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nevşehir Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ile Nevşehir sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili yapılan araştırmada bahse konu olayın 12.12.2021 günü ilimiz merkezinde gerçekleşen Suriyelilere ait bir düğün dağılımı sonrasında gerçekleştiği, bahse konu videonun bu düğün dağılımda çekilerek, Tik Tok adlı sosyal medya paylaşım sitesinde yine 12.12.2021 günü yayınlandığı anlaşılmıştır. Paylaşımı yapan şahıs ile videoda ellerinde sopa ile görünen iki şahıs yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında hukuki süreç yürütülmek üzere soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalarda bahse konu gün ve öncesinde herhangi bir kavga ya da yürüyüş konusunun meydana gelmediği, konunun düğünün sonlanması neticesi oluşan kalabalık olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valiliği'nden 'Suriyeli 3 kişinin ellerinde sopalarla dolaşması' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Valiliği'nden 'Suriyeli 3 kişinin ellerinde sopalarla dolaşması' açıklaması - Son Dakika
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