Son Dakika Haberleri: Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Aktaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.

Aktaş, 50 seçkin fotoğraf arasında tercih yapmakta zorlandığını belirtti.

Emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bir tarafta acı ve hüznü bir tarafta hayatı anlatan fotoğraflar var. Seçim yaparken biraz bölgemizden biraz da dışarıda gururla yaptığımız işlerden kareleri seçmeye çalıştık. Anadolu Ajansını bu faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim bir yıl boyunca, görmediğimiz veya unuttuğumuz enstantaneleri yıl sonunda görme fırsatı veriyor."

Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli'de kar yağışı başladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]