Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi - Son Dakika

Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi

02.04.2021 12:49
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi, System.String[]

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında dinamik denetleme süreci devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında dinamik denetleme süreci devam ediyor.

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile birlikte alışveriş merkezlerini denetledi. Vali Becel ve beraberindekiler alışveriş merkezi girişinde önce HES kodlarını gösterdiler ardından ise ateş ölçümü yaptırarak içeriye girdiler. Nevşehir Valisi Becel burada mağazaları ziyaret ederek mağaza görevlileri ile korona virüs ile mücadele kapsamında hangi tedbirleri aldıklarını denetlerken ailesi ile alışveriş yapan minik çocuk ile de yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs denetimleri esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in turizm bölgesi olması nedeniyle ülke içerisinden ve yurtdışından gelen turistler nedeniyle pandemi ile mücadelenin olumsuz etkilendiğini ifade ederken tüm iş yerlerinin de açık olması taraftarı olduklarını söyledi. Vali Becel, "Ülkemizde dinamik denetim süreci tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de devam ediyor. Bugün de şehrimizin önemli alışveriş merkezlerini denetliyoruz. Aslında bizim denetimlerimiz rehberlik etmektir. Biz Nevşehir olarak sarı gruptaydık ama şuanda kırmızı risk grubundayız. Bu da şu anlama geliyor. Vaka sayılarımızın artmasına göz önünde bulundurarak biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hafta sonundan itibaren ilimizde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Okullarımızda 8 ve 12. sınıflarla ilkokullarımız ve ana sınıflarımız haricinde ara sınıflarımızda uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın bütün olarak okullara gidebilmesi için baharı ve yazı daha iyi yaşayabilmek için bir aylık özelikle Ramazan ayı içerisindeki sokağa çıkma yasaklarında kısıtlamalara dikkat edelim. Vaka sayılarını azaltalım. Her bir can kaybı ve her bir vaka bizim için büyük üzüntülere sebebiyet veriyor. Şunu unutmamak lazım. Bu tek başına bizim alacağımız tedbirlerle tek başına emniyetin, jandarmanın yapacağı denetimlerle aşılabilecek bir süreç değil. Hep beraber olduğumuz takdirde, vatandaşlarımız kurallara uyduğu takdirde başarılı olabileceğimiz bir süreç. İlimiz hareketli bir bölge. Özellikle turizmin olmasından dolayı havalarında biraz güzelleşmesiyle beraber hafta sonu turlarının hem ülke içerisinden hem de yurtdışından hareketliliğin artığını gelen gidenin arttığını hepimiz biliyoruz. Bunun tabi ki pandemi ile mücadelemizde olumsuz etkileri oluyor. Dolayısıyla kurallara uymanın bu yoğunluk sebebiyle oluşacak dezavantajları bertaraf etme noktasında faydalı olacağına inanıyoruz. Nevşehir başından beri söylediğimiz gibi güveniyoruz. Vatandaşlarımıza güveniyoruz. Biz herkesin iş yerinin herkesin kazanç sağlayacağı mekanların açık olmasını istiyoruz. Ama tabi ki bu mücadeleyi tamamlamadan bunun olması da çok mümkün gibi görülmüyor" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi

Koronavirüs, Nevşehir, Türkiye, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Valisi alışveriş merkezlerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei