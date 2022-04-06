Nevşehir Valisi Becel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Nevşehir Valisi Becel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 13:48
Nevşehir Valisi Becel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Becel, mesajında, AA'nın kurulduğu günden beri başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan AA çalışanlarına başarı dileyen Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelemizin dünyaya duyurulması, halkımızın bilgilendirilmesine yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, habercilik alanında 102 yıldır daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 102'nci yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Becel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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