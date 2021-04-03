Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi - Son Dakika

Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi

03.04.2021 00:52

Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi Vali Becel, "Biz herkesin iş yerinin açık olmasını istiyoruz" Becel: "Turizm bölgesi olmamız nedeniyle pandemi mücadelemiz olumsuz etkileniyor" Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında dinamik...

Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi

Vali Becel, "Biz herkesin iş yerinin açık olmasını istiyoruz"

Becel: "Turizm bölgesi olmamız nedeniyle pandemi mücadelemiz olumsuz etkileniyor"

NEVŞEHİR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında dinamik denetleme süreci devam ediyor.

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ile birlikte alışveriş merkezlerini denetledi. Vali Becel ve beraberindekiler alışveriş merkezi girişinde önce HES kodlarını gösterdiler ardından ise ateş ölçümü yaptırarak içeriye girdiler. Nevşehir Valisi Becel burada mağazaları ziyaret ederek mağaza görevlileri ile korona virüs ile mücadele kapsamında hangi tedbirleri aldıklarını denetlerken ailesi ile alışveriş yapan minik çocuk ile de yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Korona virüs denetimleri esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in turizm bölgesi olması nedeniyle ülke içerisinden ve yurtdışından gelen turistler nedeniyle pandemi ile mücadelenin olumsuz etkilendiğini ifade ederken tüm iş yerlerinin de açık olması taraftarı olduklarını söyledi. Vali Becel, "Ülkemizde dinamik denetim süreci tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de devam ediyor. Bugün de şehrimizin önemli alışveriş merkezlerini denetliyoruz. Aslında bizim denetimlerimiz rehberlik etmektir. Biz Nevşehir olarak sarı gruptaydık ama şuanda kırmızı risk grubundayız. Bu da şu anlama geliyor. Vaka sayılarımızın artmasına göz önünde bulundurarak biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hafta sonundan itibaren ilimizde Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Okullarımızda 8 ve 12.sınıflar ile ilkokullarımız ve ana sınıflarımız haricinde ara sınıflarımızda uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın bütün olarak okullara gidebilmesi için baharı ve yazı daha iyi yaşayabilmek için bir aylık özelikle Ramazan ayı içerisindeki sokağa çıkma yasaklarında kısıtlamalara dikkat edelim. Vaka sayılarını azaltalım. Her bir can kaybı ve her bir vaka bizim için büyük üzüntülere sebebiyet veriyor. Şunu unutmamak lazım. Bu tek başına bizim alacağımız tedbirlerle tek başına emniyetin, jandarmanın yapacağı denetimlerle aşılabilecek bir süreç değil. Hep beraber olduğumuz takdirde, vatandaşlarımız kurallara uyduğu takdirde başarılı olabileceğimiz bir süreç. İlimiz hareketli bir bölge. Özellikle turizmin olmasından dolayı havalarında biraz güzelleşmesiyle beraber hafta sonu turlarının hem ülke içerisinden hem de yurtdışından hareketliliğin artığını gelen gidenin arttığını hepimiz biliyoruz. Bunun tabii ki pandemi ile mücadelemizde olumsuz etkileri oluyor. Dolayısıyla kurallara uymanın bu yoğunluk sebebiyle oluşacak dezavantajları bertaraf etme noktasında faydalı olacağına inanıyoruz. Nevşehir başından beri söylediğimiz gibi güveniyoruz. Vatandaşlarımıza güveniyoruz. Biz herkesin iş yerinin herkesin kazanç sağlayacağı mekanların açık olmasını istiyoruz. Ama tabi ki bu mücadeleyi tamamlamadan bunun olması da çok mümkün gibi görülmüyor" diye konuştu.

Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi
Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi

Koronavirüs, Nevşehir, Türkiye, Becel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Nevşehir Valisi Becel, alışveriş merkezlerini denetledi - Son Dakika


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