Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in uygulama noktasına gelişi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in sürücüleri uyarması

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in sürücü ve yolcularla sohbeti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in açıklamaları Nevşehir Valisi Becel'den sürücülere "kurallara uyun" çağrısı

NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vali Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası doğrultusunda Göreme- Avanos kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki denetimlere katıldı.

Bayramını kutladığı sürücülere kurallara uymaları konusunda tavsiyede bulunan Becel, araçlardaki çocuklara şeker ve boyama kitabı hediye etti.

Becel, AA muhabirine, sürücülerin emniyet kemeri ve diğer trafik tedbirlerine dikkatlerini çekmek amacıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sadece Kapadokya'da değil tüm Türkiye'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İnsanlar tatil ve aile ziyaretleri için yola çıkıyor. Bu seyahatlerin hüzünle sonuçlanmaması için bayramın bayram tadında yaşanması için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Lütfen yavaş gitsinler ama evlerine gitsinler ve sevdiklerine kavuşsunlar. Bölgemiz altın çağını yaşıyor." diye konuştu.

İl genelinde polis ve jandarma ekiplerince çeşitli noktalarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor.