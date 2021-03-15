Nevşehir Valisi Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni haftaya anaokulu, ortaokul ve lise öğrencilerini ziyaret ederek başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak 23 Nisan Anaokulu'nu ziyaret etti. Burada minik öğrencileri ziyaret eden Nevşehir Valisi Becel'e minikler çiçek takdim etti. Daha sonra 23 Nisan Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Becel burada ortaokul öğrencileri ile bir süre görüşmesinin ardından derslerinde başarılar diledi.

Okul ziyaretleri kapsamında günün son ziyaretini Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'ne gerçekleştiren Vali İnci Sezer Becel, öğrencilere gelecek hedeflerine dair tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR