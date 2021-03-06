Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

06.03.2021 14:51

Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti Nevşehir'in Kadın Valisi, kadın voleybolcuları yalnız bırakmadı Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda karşılaştı.

Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

Nevşehir'in Kadın Valisi, kadın voleybolcuları yalnız bırakmadı

NEVŞEHİR - Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda karşılaştı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda Sigorta Shop 1.Lig Kadınlar B Grubu müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor'u konuk etti. Maç öncesi her iki kadın voleybol takımı Bitlis'te düşen helikopter kazası sonrasında 11 askerin şehit olması nedeniyle "Başımız Sağolsun" pankartı ile maça çıkarken maçta şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran daha sonra ise Pazartesi günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla kadın voleybolculara karanfil hediye ederken Vali Becel açıklamasında spor, sanat, yönetim ve eğitim alanında kadınlarımızın temsil ediliyor olması bizi gururlandırıyor dedi. Vali Becel, " Bayan voleybol maçı için buradayız. Nevşehir Belediyespor, Antalyaspor ile karşılaşıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Nevşehir için kadın voleybol takımının varlığı bizim için önemli bir durum. Kadınlarımızın her alanda varlığını göstermesi önemli. Bir çok dalda spor, sanat, yönetim, eğitim alanında kadınlarımızın temsil ediliyor olması bizi gururlandırıyor, mutluluk veriyor. Ben bu vesileyle kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e çiçek takdim etti.

Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti
Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti

Antalyaspor, Nevşehir, Sigorta, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Becel, kadın sporculara karanfil hediye etti - Son Dakika


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