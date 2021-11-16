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Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu

16.11.2021 21:53
Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrenciler ile yemekte bir araya geldi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrenciler ile yemekte bir araya geldi.

Özalp ilçesindeki Eski Emek Mezrası İlkokulu öğretmeni Zülfiye Altunbaş, 3-A sınıfının resim dersinde öğrencilerden hayallerini çizmelerini istedi ve Kapadokya resmi çizen öğrencisi Edanur Kavut'un burada balona binmeyi istediğini öğrendi.

Öğretmenin, resmin fotoğrafını Kültür ve Turizm Bakanlığını da etiketleyip tweet atmasının ardından, bakanlık yetkilileri, okul müdürü Mehmet Fatih Balkan ve öğretmen ile temasa geçti.

Düzenlenen organizasyonla, müdür ve öğretmenlerin nezaret ettiği öğrenciler, Kapadokya Alan Başkanlığının misafiri oldu.

Kapadokya'yı 2 gündür gezen 9 öğrenci, Uçhisar beldesinde bulunan bir restoranda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile bir araya geldi.

Öğrencilere hediyeler veren Vali Becel, ???????gazetecilere yaptığı açıklamada, hikayenin Edanur Kavut ile başladığını ve güzel bir serüven olduğunu söyledi. Çocukları misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Becel, "Hikaye Edanur'un ödev olarak yapmış olduğu, hayalini çizdiği bir resimle başlıyor. Sonra öğretmenimiz Kültür ve Turizm Bakanımızı da etiketleyerek paylaşım yapıyor. Onun üzerine biz Kapadokya Alan Başkanlığı olarak çocuklarımızı misafir etmek için girişimde bulunduk. Güzel bir serüven başladı çocuklar için. 2 gündür Kapadokya'yı doya doya geziyorlar. Balon deneyimleri oldu. Kapadokya'nın bütün güzelliklerini yaşayarak buradan köylerine dönecekler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sevinciyle mutlu olduklarını dile getiren Becel, "Biz böyle güzel yüzlü, güzel yürekli evlatlarımızı burada misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüklerini çok güzel bir şekilde aktaracaklarına inanıyorum. İlkokul 3'üncü sınıfa giden çocuklar için hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim oldu. Bizim de unutmamız mümkün değil." dedi.

Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu
Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu
Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu

Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Valisi Becel, Kapadokya hayali gerçekleştirilen Vanlı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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