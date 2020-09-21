Nevşehir Valisi Becel, okula başlayan minik öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi Becel, okula başlayan minik öğrencileri ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İlköğretim Haftası kapsamında Anaokulu ve İlkokulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Becel, okula başlayan minik öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İlköğretim Haftası kapsamında Anaokulu ve İlkokulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali İnci Sezer Becel Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelede almış olduğu tedbirler kapsamında okul öncesi ve 1. sınıfların eğitim öğretime başladığı okulları ziyaret etti. Vali Becel, ilk olarak Mustafa Çalışkan İlkokulunu daha sonra 75. Yıl İlkokulu, 50. Yıl Anaokulu ve 20 Temmuz İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle bir süre görüşen Vali İnci Sezer Becel, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve derslerinde başarılar diledi.

Okul ziyaretleri kapsamında sınıfların sosyal mesafeye göre düzenlenmesi, dezenfektan, maske, fiziki ve sosyal yeterlilikler konularında tüm detayları yerinde inceleyen Vali İnci Sezer Becel, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski en aza indirebilmek için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Becel, okula başlayan minik öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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