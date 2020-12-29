Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım - Son Dakika

Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım

29.12.2020 13:46
Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım, System.String[]

NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, yılbaşını geçirmek için Kapadokya'ya gelen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İyi bir tatil olmasını diliyoruz ancak bu tatilin trajediye dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerekir. İnsanların yoğunluk oluşturacağı kutlamalardan uzak durulmalı" dedi.

NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, yılbaşını geçirmek için Kapadokya'ya gelen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "İyi bir tatil olmasını diliyoruz ancak bu tatilin trajediye dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerekir. İnsanların yoğunluk oluşturacağı kutlamalardan uzak durulmalı" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'da yılbaşı nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tüm kurumların gereken işlemleri yerine getirme kararlılığı içinde çalıştığına dikkat çeken Vali Becel, "Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda gereğinin yapılması konusunda tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olacak. Özellikle otellerin yoğun olduğu bölgelerde, yılbaşı nedeniyle girişlerin olması muhtemel. Biz de Kapadokya'ya yılbaşı tatilini geçirmek için gelecek olan misafirler olduğunu rezervasyonlardan biliyoruz. İyi bir tatil olmasını diliyoruz. Ancak bu tatilin trajediye dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Herhangi bir şekilde insanların yoğunluk oluşturacağı kutlamalar ve bir araya gelmelerden uzak durulması noktasında uyarıda bulunuyorum. Biz gerek emniyet gerek jandarma gerek ise 112 gibi tüm birimlerimizle birlikte yılbaşı akşamı ve sonrasındaki 3 gün boyunca sahada olacağız" dedi.


Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım
Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım

İnci Sezer, Kapadokya, Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Becel: Yılbaşını trajediye dönüştürmemek için dikkatli olalım - Son Dakika


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