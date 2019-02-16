Peribacaları'nın Yakınına Yapılan 15 Yapı Bugün Yıkılacak

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Peribacaları'nın yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacağını söyledi. Dün Bursa'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçak yapılarla ilgili "Yıkın" talimatı vermişti.

Nevşehir Valisi Aktaş, Kapadokya bölgesinde sit alanına yapılmış ve yapılmakta olan yapıların tespitinin devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda ev, iş yeri ve bağ evi olarak kullanıldıkları belirlenen çeşitli türlerdeki yapıları yıkacaklarını dile getiren Aktaş, "Peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapının bugün yıkımına başlanacak." dedi.

Aktaş, daha önce gerekli uyarılarda bulunulan yapıların da zaman kaybetmeden yıkımına başlanılacağını ifade etti.

TEPKİ ÇEKEN OTEL İNŞAATINDA SON DURUM

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları'nın yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları durduruldu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.

Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Bursa'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Kapadokya bölgesinde Peribacaları'nın dibinde inşa edilen otelle ilgili konuştu. Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı'na ve Nevşehir Valisi'ne yıkım için talimat verdiğini söylemişti.

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın