Nevşehir'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika
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Nevşehir'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği

04.10.2022 15:30
Nevşehir'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Atatürk İlkokulu öğrencileri ile hayvan barınağı gezen Becel, buradaki hayvanlara mama verdi.

Becel, Türkiye'nin en hijyenik hayvan barınaklarından birinin Nevşehir'de bulunduğunu, ilerleyen dönemlerde kapasitesinin artırılacağını belirtti.

Çocuklara küçük yaştan itibaren hayvanları koruma bilincinin aşılanmasının önemine değinen Becel, öğrencilerin can dostlar için gösterdikleri duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Becel, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika

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