Bozkurt'a taziye dileklerini ileten Becel, "Güvenliğimiz ve huzurumuz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Becel, beraberinde Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ile şehidin eşi Tuğba Bozkurt'a Nevşehir'in Çat beldesindeki babaevinde ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nevşehir Valisi Becel, şehit Bozkurt'un eşine 'Şehadet Belgesi'ni verdi - Son Dakika

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