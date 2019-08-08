Nevşehir Ve Alman Neuss Kardeş şehirleri çevre uygulamaları konusunda işbirliği

Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Neuss Belediyesi ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği'nin işbirliğinde yürütülen "Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim Projesi" kapsamında Nevşehir-Neuss Belediyeleri Çevre Uygulamaları Konferansı düzenlendi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa her iki şehrin belediyeleri tarafından uygulanan çevre projeleri ele alındı.

Alman Milli Marşının ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan konferansta konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi proje ekibinin, Neuss Belediyesi çalışanlarının ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği'nin birlikte hazırladığı, "Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim Projesi"kapsamında Neuss şehrinden gelen heyeti Nevşehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

DAHA TEMİZ ŞEHİR NEVŞEHİR

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde, Nevşehir Belediyesi'nden teknik bir ekibin Almanya'nın Neuss şehrinde 5 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini ve Neuss Belediyesi'nin çevre uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulduğunu kaydeden Arı, "Bu bilgiler, bizim de kendi şehrimizde uygulayabileceğimiz projeler için teknik personellerimize yol gösterdi. Böylece, şehir eşleştirme projesi aracılığıyla belediyelerimiz arasında, iyi uygulamaların karşılıklı değişim süreci başlamış oldu." dedi.

Nevşehir Belediyesi olarak, daha temiz bir Nevşehir, daha temiz bir gelecek için yıllar içerisinde yürütülenfaaliyetlere ek olarak, geçtiğimiz günlerde şehrin ana caddelerindeki eskimiş varil ve konteynerlerin tamamını değiştirerek yerlerine daha modern yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri yerleştirdiklerini ifade eden Başkan Arı, yine bu proje kapsamında, ilerleyen günlerde ambalaj atığı konteynerlerini de iki pilot mahalle olan Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde halkın kullanımına sunacaklarını açıkladı. Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen Neuss Belediye çalışanlarına ve proje ekibimizdeki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra yapılacak ortak projelerin, şehirlerimizin kardeşlik bağlantısını güçlendireceğini ve daha pek çok örnek projeye öncülük edeceğine inanıyorum. Projemiz kapsamında yürüteceğimiz çalışmaların, hem belediyelerimiz hem de ülkelerimiz arasında diyalogların gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

PROJE HER İKİ ŞEHİR KARDEŞLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ise, konuşmasına Türkçe olarak konferansa katılanları "Merhaba" şeklinde selamlayarak başladı.

Nevşehir gibi güzel bir şehirde bulunmaktan ve böylesine güzel bir kentin insanları ile tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alman belediye Başkanı, Neuss şehrinde yaşayanların Nevşehirlilere selamlarını iletti.

Bütün insanlığı ilgilendiren çevre gibi bir konu için kardeş şehirleri olan Nevşehir Belediyesi ile bir araya gelmelerinin çok anlamlı olduğunu belirten Reiner Breuer, "Nevşehir ile kardeşlik ilişkilerimiz 10 yıl öncesinde başladı ancak bu proje sayesinde ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kuvvetlendi. Bu projeyle birlikte Neuss ve Nevşehir şehirleri arasında güçlü bir bağ kuruldu. Çevre temizliğinin, doğaya olan saygının bir sınırı yoktur. Bu sınırsız görevde herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bu anlamda proje sayesinde her iki belediye iyi uygulamalarını paylaşarak birbirlerine değer katacak çalışmalara katkı sağlayacak." Diye konuştu.

Alman belediye başkanının konuşmasının ardından Neuss İlçe Çevre Müdürü Norbert Clever, Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği Müdürü Oliver Negele ve Neuss Şehri Çevre Bakanı Dr. Matthias Welpmann Neuss Belediyesi'nin yürüttüğü çevre uygulamaları hakkında bir sunum yaptı.

Alman heyetin sunumunun ardından ise; Nevşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çevre uygulamalarıyla Çevre Yüksek Mühendisi Meral İnce katılımcıları bilgilendirdi.

Sonrasında ise; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ve protokol üyeleri tarafından projeye katkı sağlayan öğrencilere ve katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Konferans sonunda Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan Nevşehir-Neuss Belediyesi Hatıra Ormanı açılışı gerçekleştirilerek hatıra ormanına Nevşehir ve Neuss Belediyeleri, yetkilileri tarafından fidan dikildi.