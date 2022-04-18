Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu - Son Dakika
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Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu

18.04.2022 13:03

Nevşehir ve Kırşehir'de fırtına ve toz taşınımı etkili oluyor.

Nevşehir ve Kırşehir'de fırtına ve toz taşınımı etkili oluyor.

Nevşehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Gülşehir ilçesinde bir binanın uçan çatısı, çevredeki iş yerlerinde hasara neden oldu.

Oruç Reis Mahallesi Nevşehir Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı da yerinden çıkarak yola düştü. Çevreye saçılan parçalar, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddeye savrulan parçalar belediye personellerince kaldırıldı.

Ortahisar- Göreme Yolu'nda da yol kenarındaki aydınlatma direği devrildi. Direğin, görevlilerce iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde ise fırtına nedeniyle bazı ağaç dalları kırıldı. Lale ve Nar caddelerindeki iki ayrı binada kırılan cam parçaları çevreye savruldu.

Belediye Temizlik Müdürlüğü ekipleri, cam parçalarını temizledi.

Kırşehir'de puslu havada sürücüler ilerlemekte zorlandı

Kırşehir ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle kentte oluşan puslu hava dikkati çekti, yayalar ve sürücüler yollarda ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Kırşehir Valiliğinin açıklamasında, bugün başlayan ve yarın da devam edecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle toz taşınımı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu
Fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - Binanın uçan çatısı hasara neden oldu

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Kaynak: AA

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