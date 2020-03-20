Nevşehir ve Niğde'de ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Nevşehir ve Niğde'de ulaşıma kar engeli

6 saat önce

Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Nevşehir ve Niğde'de ulaşıma kar engeli, System.String[]

Nevşehir ve Niğde'de kar nedeniyle 41 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Nevşehir genelinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde tipiye dönüştü.

Kar sürgünü ve buzlanma nedeniyle kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


İl genelinde 21 köye ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.


Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.


Niğde

Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte, Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümleri ile 20 köy ve mahallede ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Kayseri

Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.


Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:24 Kaynak: AA

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