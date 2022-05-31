Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi - Son Dakika
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Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi

31.05.2022 16:18

Nevşehir ve Sivas'ta, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Nevşehir ve Sivas'ta, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Nevşehir'de bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri, Tarık Kesekçi Parkı'nda bir araya geldi.

Mavi Marmara Derneği adına açıklama yapan Baki Öncel, 12 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan gemiye yapılan saldırının İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdiğini belirterek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının da hala devam ettiğini belirtti.

Bölgede, 20. yüzyılın başlarından itibaren yaşanmaya başlanan kırılmaların büyük değişimlere neden olduğunu ifade eden Öncel, asırlarca barışın hüküm sürdüğü coğrafyada İsrail'in ortaya çıkışıyla birlikte kan ve gözyaşının hüküm sürdüğünü kaydetti.

Filistin topraklarının İsrail rejiminin işgaline uğradığını anlatan Öncel, "Bölgedeki hak ihlallerine devam eden İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak bölgede bitmek bilmez bir kriz sarmalı üretmiştir. Bu kriz, sadece Filistin toprakları ile de sınırlı kalmamış; dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüse dönüşmüştür. İsrail'in son yıllardaki karnesine baktığımızda, hemen hemen her gün ayrı bir hak ihlali ve yerinden etme görülmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Öncel, Filistin özgür olana, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana kadar seslerini yükseltmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi
Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi
Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi
Mavi Marmara'nın saldırısının yıl dönümünde İsrail'e tepki gösterildi

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Kaynak: AA

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