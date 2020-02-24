Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve Ürgüp'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.



Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 39 adet sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR