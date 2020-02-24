Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Nevşehir ve Ürgüp'te uyuşturucudan 6 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve Ürgüp'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir ve Ürgüp'te 6 şüpheliyi uyuşturucudan gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 39 adet sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Isparta'da kaybolan 3 liseli kız, Denizli'de otostopla bindikleri araçta görüntülendi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı