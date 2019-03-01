Son Dakika Haberleri: Nevşehir Yer Altı Şehri Çin'de Tanıtılacak

Nevşehir Yer Altı Şehri Çin'de Tanıtılacak

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması sırasında ortaya çıkan yeraltı şehri, Çin'in devlet televizyonu CGNT TV tarafından tanıtılacak.

Nevşehir Yer Altı Şehri Çin'de Tanıtılacak, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması sırasında ortaya çıkan yeraltı şehri, Çin'in devlet televizyonu CGNT TV tarafından tanıtılacak.


CGNT TV ekibi, yer altı şehrinin bir kısmı temizlenerek ortaya çıkarılan alanlarında belgesel çekimi yaptı.


Can Adiloğlu'nun yapımcılığını yaptığı belgesel film için kente gelen ekip, 11 mahalleyi içine alan yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda kurulu yeraltı şehri yerleşimindeki çekimlerini tamamladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının izni doğrultusunda alanda yapılmış olan arkeolojik araştırma çalışmalarını yerinde görüntüleyen ekip, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve çalışmaları sürdüren teknik ekibin de görüşlerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA

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