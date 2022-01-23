Nevşehir yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Nevşehir'e bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Aksaray- Ankara yolunda 2 otobüsün çarpışması nedeniyle yaralanan 8 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray- Nevşehir kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi.

Aydından Kayseri 'ye giden yolcu otobüsünün şoförü Ayhan Sağlam "Dün gece saat 22.30 sıralarında yola çıktık. Sabah Konya 'da kaldık ve akşam üzeri oradan yola çıktık. Aksaray'da yolda kaldık ve tesiste yolun açılması bekliyoruz. Ne zaman açılacak oda belirsiz. Araçta toplamda 38 yolcumuz vardı. Bazı yolcularımızı yurtlara gitti ve bazıları da tesislerde bekliyor. Aksaray ile Nevşehir arasında diz boyu kar, tipi varmış. Bölgede hava şartları çok kötü. İnşallah açılır da bizde tekrar yolumuza gideriz." diye konuştu.YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aksaray- Ankara karayolunda ise 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise soğuk hava nedeniyle UMKE ekipleri tarafından yakındaki dinlenme tesislerine götürüldü.