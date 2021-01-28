Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de kuvvetli rüzgarda bazı ev ile iş yerlerinin çatıları zarar gördü - Son Dakika

Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Nevşehir'de saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle, Valilik önündeki ağaçların dalları kırıldı. Yola düşen dallar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Ürgüp ilçesinde ise bir markete ait totem tabela, aynı iş yerinin üzerine devrildi. Binanın çatı kısmında hasar oluştu.

Kent merkezi ile ilçelerde belediye ekipleri, zarar gören alanlarda temizleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

Yozgat kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 51 kilometreye ulaştı. Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bir apartmanın çatı kaplaması yerinden sökülüp askıda kaldı.

Niğde'de gece boyunca devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık 15 ev ve iş yerinin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

Kayseri'de dünden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Kent genelinde 23 iş yeri ve evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi, bazı araçlar zarar gördü. Belediye ve itfaiye ekipleri, uçan çatı malzemelerini temizlemek için seferber oldu.

Vatandaşların, zararlarının karşılanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak hasar tespit raporu alması gerektiği bildirildi.