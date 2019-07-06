NEVŞEHİR 'Yuvaya Dönüş' filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı -1

'Yuvaya Dönüş' filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldıIrak-İran savaşı sırasında bombardıman altındaki Tahran Havalimanı'nda mahsur kalan 215 Japon vatandaşının Türkiye'den gönderilen uçakla kurtarılmasını anlatan 'Yuvaya Dönüş' filminin çekimleri İstanbul ve Tokya'nın yanı sıra Kapadokya'da yapıldı. Tahran'dan Türkiye'ye getirilen Japonya vatandaşlarının hikayesininin anlatıldığı filmin galası 9 Temmuz'da yapılacak.Japonya hakkında 8 kitabı olan filmin yapımcısı Erdal Güven, aynı zamanda Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Güven'in kitaplarından olan 'Tahran'dan Kaçış'tan sinemaya uyarlanan 'Yuvaya Dönüş', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekildi. Filmin çekimlerini Japonların en çok ilgi duyduğu Kapadokya'da yaptıklarını anlatan yapımcı Erdal Güven, Japonya'da 'Yuvam Kapadokya' ismiyle vizyona gireceğini söyledi.YÜZYILIN OPERASYONUİran - Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in 'Tahran'ı bombalayacağız vatandaşlarınızı bu ülkeden çıkarın' açıklaması bütün dünyayı alarma geçirmişti. Japonya'nın girişimleri yetersiz kalınca Tahran'daki Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçiliği'nden yardım istedi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla THY, Tahran'a kaptan pilotlar Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir'in idaresinde bir uçak gönderdi. Ancak Saddam Hüseyin'in verdiği süre sona ermiş, Tahran bombalanmaya başlanmıştı. Orhan Suyolcu ile Ali Özdemir, bombardıman altındaki Tahran Havalimanı'na iniş yaparak 215 Japon vatandaşını Ankara'ya getirdi. Türkiye'nin Japonları uzattığı bu yardım eli o dönemde 'Yüzyılın Operasyonu' olarak isimlendirilmişti.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA'YA GİDECEKFilmin Japonya'da Kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor. Japon İmparatoru'nun taç giyme töreni için 22 Ekim'de Japonya'ya gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı tarihteki filmin Japonya'daki özel gösterimine de katılması bekleniyor.FİLMİN KONUSU215 Japon vatandaşın Türkiye'ye getiriliş öyküsünün anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun otururken, senaryosunu Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı kaleme aldı. Filmin başrollerini Furkan Palalı, Burhan Öcal ve Megumi Masaki paylaşıyor. Çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da gerçekleştirilen film uluslararası nitelik taşıyor. 2019 yılının Japonya'da 'Türkiye Yılı' ilan edilmesi 'Yuvaya Dönüş' filmi ilgiyi artırması bekleniyor.Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 yolcu arasında Keiko adlı Japon bir genç kız da bulunmaktaydı. Keiko ile Türk Büyükelçiliğinde görevli özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk yaşanır. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğuydu. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakır. Mektubu okuyan Yumi hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gitmeye karar verir. Film bu karar ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.