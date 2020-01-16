Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti

6 saat önce

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve ilçe başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti, System.String[]

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve ilçe başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü ziyaret etti.


Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve beraberindeki İlçe Ziraat Oda Başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü TBMM'de ziyaret etti. Burada milletvekili Açıkgöz'e Ziraat Odaları olarak istek ve taleplerini ileten Çalışkaner ve beraberindekiler bir süre sohbet etti.


Milletvekili Açıkgöz, "Milletimizin evi, gazi TBMM'de ziyaretimize gelen tarım şehri Nevşehir'imizin Ziraat Odaları Başkanlarımızla istişarelerde bulunduk, hemşerilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızıp profesör unvanını silen Oktav konuştu Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir

Son Dakika Haberleri
16:12 Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor - Son Dakika Haber
16:11 'Ölümsüz' olarak bilinen su ayılarının zayıf noktası keşfedildi - Son Dakika Haber
16:10 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye'ye nefes aldırır - Son Dakika Haber
16:07 "Türk aşısı modifiye edildi kanser tedavisi için geliştiriliyor" - Son Dakika Haber
16:06 Salsa şampiyonası Antalya'da yapılacak - Son Dakika Haber
15:26 Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti - Son Dakika Haber
15:15 Avustralya'da 5 bin yabani deve, 'kuraklık nedeniyle' öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 16:17:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]