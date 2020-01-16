Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve ilçe başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü ziyaret etti.



Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve beraberindeki İlçe Ziraat Oda Başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ü TBMM'de ziyaret etti. Burada milletvekili Açıkgöz'e Ziraat Odaları olarak istek ve taleplerini ileten Çalışkaner ve beraberindekiler bir süre sohbet etti.



Milletvekili Açıkgöz, "Milletimizin evi, gazi TBMM'de ziyaretimize gelen tarım şehri Nevşehir'imizin Ziraat Odaları Başkanlarımızla istişarelerde bulunduk, hemşerilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR