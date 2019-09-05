Son Dakika Haberleri: Nevşehirli çocuklar pony atlarla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehirli çocuklar pony atlarla buluştu

3 saat önce

Nevşehirli çocuklar, Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü'nün birlikte düzenledikleri, 'Pony Club Şehrinize Geliyor' projesi kapsamında Pony atlara bindiler.

Nevşehirli çocuklar pony atlarla buluştu, System.String[]

Nevşehirli çocuklar, Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü'nün birlikte düzenledikleri, 'Pony Club Şehrinize Geliyor' projesi kapsamında Pony atlara bindiler.


Çocuklara keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra onların at sevgisini küçük yaşlarda edinilmesini amaçlayan Türkiye Jokey Kulübü, Nevşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Nevşehirli çocukları pony atlar ile buluşturdu. Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Hukukçular Konağı otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe, aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan alanda binicilik kıyafetlerini giyerek at bindiler.


Pony cinsi atlara binen minikler ve aileleri böyle güzel bir etkinlik düzenlenmesi sebebiyle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ve Türkiye Jokey Kulübü yetkililerine teşekkür etti.


Türkiye Jokey Kulübü'nden uzmanlar nezaretinde ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik 6 Eylül Cuma günü saat 16.00-19.00 tekrar gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Türkiye Jokey Kulübü, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Atatürk Orman Çiftliği hamlesi Arazilerin satış ihalesini bozdu
Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehirli çocuklar pony atlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]