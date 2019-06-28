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Nevşehirli gençler 15 Temmuz şehitleri anısına Hasandağı'na tırmanacak

56 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikle, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Hasandağı'na zirve tırmanışı yapılacak.

Nevşehirli gençler 15 Temmuz şehitleri anısına Hasandağı'na tırmanacak, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikle, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Hasandağı'na zirve tırmanışı yapılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 15 Temmuz Şehitleri anısına 15 Temmuz 2019 tarihinde Hasandağı'nın en yüksek zirvesi olan 3 bin 268 metre de Milli Tırmanış Sporcusu İsmail Öztürk liderliğinde bir grup genç zirve tırmanışı yapacaklar. Burada tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyecek olan gençler zirveye Ay Yıldızlı Türk Bayrağının yanı sıra Nevşehir Belediyesi flama bayrağını dikecek.

Etkinliğe katılacak olan gençlere teşekkür eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda belediyemiz organizasyonun da gençlerimiz Hasandağı'nın zirvesine tırmanacak. Amacımız, 15 Temmuz Günü Şehit olan 249 Vatan Evladına ve tüm Şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunmak ve onları yad etmektir. Aynı şekilde bu ihanet gecesini milletimize unutturmamak, milletimizi bunun gibi ihanetlere, hainliklere karşı diri tutmak, canlı tutmak." dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
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