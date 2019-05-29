Son Dakika Haberleri: Nevşehirli kadınlar hem meslek öğrenecek hem para kazanacak
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Nevşehirli kadınlar hem meslek öğrenecek hem para kazanacak

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak Tığ Örücülüğü ve Örtü ve Minder Dikimi kursu açılacak.

Nevşehirli kadınlar hem meslek öğrenecek hem para kazanacak, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak Tığ Örücülüğü ve Örtü ve Minder Dikimi kursu açılacak. Kurs sonunda el becerisi kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlama şansı yakalayacak olan kadın kursiyerlere ayrıca günlük 30 TL cep harçlığı verilecek.

Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğinde Tığ Örücülüğü ve Örtü ve Minder Dikimi Kursları düzenlenecek. 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacak olan ve 3 ay süreyle devam edecek olan kurslara katılacak olan kadın kursiyerlere günlük 30 TL cep harçlığı verilecek.

Nevşehir'deki kadınlara el sanatları becerileri kazandırarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı kurslardan Tığ Örücülüğü Kursu, Kadın Çalışmaları Merkezi'nin 2000 Evlerde bulunan atölyesinde, Örtü ve Minder Dikimi Kursu ise Kapalı Pazar Yeri içerisindeki atölyede gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 13 Haziran 2019 tarihine kadar Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne başvurabilecek. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:44 Kaynak: İHA
Nevşehir, Güncel
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