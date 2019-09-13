Nevşehirli kadınlar örgü bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kursta örgü bebek ve iğne oyası ile takı yapmayı öğrenen kadınlar, yaptıkları yüzlerce bebeği internet sitesinden satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.



Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından İŞKUR destekli açılan Amigurumi (Örgü Bebek) ve Tığ Örücülüğü Kursu sona erdi. Yaklaşık 3 ay süren kursa katılan 25 kadına günlük 30 TL cep harçlığı verilirken kurs sonunda günlerce süren uğraşın ardından Amigurumi (Örgü Bebek) ve Tığ Örücülüğü ile takı ve fular yapmayı öğrenen kadınların yaptıkları el emeği, göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.



Kurs Öğretmeni Elmas Kocatepe nezaretinde örgü hayvan figürleri, bebekler, çizgi film karakterleri, kalemlik, peribacaları ve balonlar ile iğne oyası ile fular, kolye ve küpe yapan kadınlar, yaptıkları ürünleri internette kurdukları sanal mağazalarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Türkiye'nin bir çok ilinden siparişler alan kadınların yaptıkları ürünler ayrıca Kapadokya bölgesindeki turistik eşya satıcılarının tezgahlarında da yer alıyor.



Kursa katılan kadınlardan Nimet Saray, kurs sayesinde hem bir meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomilerine ciddi bir katkı sağladıklarını belirterek kadınlara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. Senay, "Belediye Başkanımız Rasim Arı'nın biz kadınlar için açtığı bu kurs adeta bizler için bir terapi oldu. Burada boş zamanlarımızı değerlendirirken hem güzel dostluklar kurduk hem de meslek öğrendik. Burada öğrendiklerim sayesinde hem 2 çocuk okutuyorum hem de cebimde harçlığım oluyor. Ürünlerim satılıp para kazandığımda çok mutlu oluyorum. Bir şeyleri başarmak ve para kazanmak özgüvenimi arttırdı." dedi.



Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını belirten 2 çocuk annesi Nuran Kaynar ise, kurs sayesinde iğne oyası ile takı ve fular yapmayı öğrendiğini belirterek yaptığı ürünleri hem çevresine hem de internet ortamında satarak ev ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını kaydetti. 48 yaşındaki Kaynar, "Bu kurs benim hayatımda yeni bir başlangıç oldu. Kurs sayesinde kendi başıma üretip bunu paraya çevirebileceğime inandım. Ayrıca çok büyük bir özgüven kazandım. Bu imkanı bize sağladığı için belediye başkanımıza ve kurs yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.



26 yaşındaki Öznur Kuş da, çocuklar için sağlıklı oyuncaklar yaparken bunla birlikte para kazanmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Tüm Nevşehirli kadınları bu tür kurslara katılmaya davet eden Kuş, ürettiği ürünler için bir sosyal medya hesabı açtığını ve buradan satışını gerçekleştirdiği örgü bebeklerin büyük beğeni topladığını ifade etti.



Kuş, "Bu bebekler sayesinde ailemize, çocuklarımıza katkıda bulunduk. Kimi kadınlar eşine muhtaç olmadan öz güvenini geliştirdi. Bebeklerin bize katkısı çok oldu" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR