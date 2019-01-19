Nevşehirli Kadınlar Poşet Yasağına Destek İçin File Çanta Örüyor

Nevşehirli kadınlar poşet yasağına destek için file çanta örüyorNEVŞEHİR - Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla açılan file örme kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Nevşehirli kadınlar poşet yasağına destek için file çanta örüyor



NEVŞEHİR - Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla açılan file örme kursuna kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve İŞKUR tarafından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı beldelerinde plastik torbaların kullanımını azaltmak için plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından file örme kursu açıldı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde açılan file örme kursuna kadınların büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Kadınların ilmik ilmik ördüğü file çantalar ücretsiz olarak yakınlarına hediye edilirken kursa katıldıkları için İŞKUR'dan aldıkları kurs parasıyla da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

File çanta örme kursuna katılan Vahide Aslan, "Kursumuz başladığından beri çok güzel işler yaptık. Şimdi file örüyoruz. Her gün iki veya üç file örüyoruz" dedi. Bir diğer kursiyer Ahu Gün'de, " Poşet yasağını destekliyoruz filelerimizi örüyoruz. Eşimize, dostumuza hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızı poşet değil file çanta kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Lütfü Kulaç ise açıklamasında, " Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat okulu olarak 1 Ocak 2019 tarihinde çıkan poşet yasası ile bizde vatandaşlarımızın poşet kullanmasının doğaya verdiği zararı bilinçlendirmek ve vatandaşların file ile işini görmesi için file kursunu açtık. Kursumuza katılan kursiyerlerimiz de bu durumdan gayet memnun. Kursiyerlerimiz ürettikleri fileleri de çevresindekilere hediye ediyorlar. Böylelikle de biz poşet yasağına destek vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

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