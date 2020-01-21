Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak proje için imzalar atıldı - Son Dakika
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Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak proje için imzalar atıldı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ tarafından hazırlanarak, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan "Nevşehir'de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)" projesinin sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Nevşehirli kadınlara istihdam sağlayacak proje için imzalar atıldı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ tarafından hazırlanarak, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan "Nevşehir'de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA)" projesinin sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.


Valilikteki programda, 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından imzalandı.


Belediyeden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik mesleki eğitim ve girişimcilik kapasitesinin artırılmasını hızlandıracak bir merkez kurulması ve merkez bünyesinde eğitimlere katılacak kadınlar arasından en az 50 ihtiyaç sahibi kadının istihdam edilmesinin amaçlandığı proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık hibe tahsis edildiği bildirildi.


Başkan Arı, sözleşmesi imzalanan proje kapsamında sabun üretim, cam işleme, seramik, bez çanta dikim atölyeleri ile projede çalışacak kadınların küçük çocukları için oyun alanları, kütüphane ve etüt merkezinin oluşturulmasının planlandığını belirtti.


Arı, şunları kaydetti:

"Şehrimize değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz tüm projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Nevşehirli kadınlarımızın istihdama katılmaları için her türlü desteği sunacağımızı her zaman söylemiştik. İşte bunun ilk adımı bu projeyle gerçekleşiyor. İlk etapta 50 kadınımız olmak üzere çok sayıda hemşehrimize bu proje sayesinde istihdam olanağı sağlayacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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